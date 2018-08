PF cumpre operação contra a pornografia infantil

São três mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Mogi das Cruzes, na Grande SP

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quinta-feira (2) a Operação Take Care 2, que tem como objetivo combater a produção, divulgação, compartilhamento e publicação de pornografia infantil.



São três mandados de busca e apreensão em São Paulo, nos bairros Parelheiros, na zona sul, e Freguesia do Ó, na zona norte, e em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.



De acordo com a PF, os investigados não possuem relação entre si, porém responderão por crimes de produzir, reproduzir ou registrar cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes.



"Oferecer, trocar, disponibilizar, publicar ou transmitir vídeo ou registro envolvendo criança ou adolescente; e/ou adquirir, possuir ou armazenar foto, vídeo ou outra forma de registro contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, todos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas de três a oito anos de prisão", divulgou em nota oficial.



Uma pessoa foi presa em flagrante na investigação em Mogi das Cruzes e possuia imagens pornográficas com menores de idade. O suspeito será encaminhado ao sistema prisional estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.



A primeira fase da Take Care aconteceu em junho deste ano, quando foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e uma pessoa foi presa em flagrante.