PF apreende R$ 800 mil no Rio Grande do Sul

Dinheiro era transportado por duas pessoas de São Paulo que seguiam para o Uruguai

A Polícia Federal, em ação que contou com apoio da Receita Federal, apreendeu na manhã desta segunda-feira (16) cerca de R$ 800 mil no Posto Migratório do Chuí, no Rio Grande do Sul.



O dinheiro era transportado por duas pessoas que saíram da cidade de São Paulo no último sábado (14) e viajavam em um ônibus procedente de Porto Alegre.



De acordo com a PF, o dinheiro estava escondido no interior de duas mochilas e seria levado para a cidade uruguaia do Chuy. Lá, segundo um dos presos, seria trocado por dólares em casa de câmbio do país vizinho.



Os envolvidos foram presos em flagrante e responderão pelo crime de evasão de divisas perante a Justiça Federal de Rio Grande, também no Rio Grande do Sul.