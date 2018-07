PF apreende quase R$ 1 milhão com passageiro

Dinheiro foi encontrado em bagagem com destino ao Rio Grande do Sul

A Polícia Federal apreendeu R$ 860 mil sem registro dentro de uma bagagem despachada para voo nacional no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo.



O dinheiro foi identificado por funcionários que operam os aparelhos de raio-x, no porão de bagagens, na última sexta-feira (29). A mala iria para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



O proprietário da mala, um brasileiro de 23 anos, foi conduzido à delegacia para acompanhar a revista em seus pertences. De acordo com a Polícia Federal, o passageiro não tinha documentação que comprovasse a origem lícita do montante.



"O dinheiro foi apreendido e instaurado inquérito policial para apurar a prática do crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de valores", informou a PF em nota.



Outra ocorrência



Policiais federais revistaram as bagagem de uma passageira, de 34 anos, na fila do check-in de voo para a França. Na mala foi encontrado cocaína oculta em oito cabides para roupas.



"Ao todo, foi apreendido mais de um quilo da droga. A mulher, nacional da Venezuela, foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas e será encaminhada ao presídio feminino da capital", declarou a polícia.