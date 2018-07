PF apreende quase 20 kg de droga no Aeroporto de Guarulhos

Ação, feita em conjunto com a Receita Federal, resultou na prisão de 3 pessoas

A Polícia Federal prendeu três pessoas e apreendeu cerca de 20 kg de drogas em ações feitas em parceria com a Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, entre quinta-feira (19) e a madrugada desta sexta-feira (20).



Em uma operação, foram apreendidos quase 11 Kg de cocaína com um nigeriano de 52 anos, que ingressou no Brasil com 67 garrafas térmicas de alumínio contendo cocaína oculta.



Já no terminal de cargas, com o auxílio de cães farejadores, foi identificado um volume aproximado de 3 Kg de cocaína em uma carga, destinada ao continente africano, composta por 44 latas de odorizadores.



"Foi instaurado inquérito policial com vistas a apurar quem são os responsáveis pela substância ilícita", informou a PF em nota.



Na tarde de quinta-feira, um casal de jovens brasileiros que iria para a Espanha foi preso com 5 kg de cocaína escondidos em fundos falsos das malas