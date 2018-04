Pela 4ª vez no ano, Mogi-Bertioga é interditada

SP 098 Mogi-Bertioga:

Permanece queda de barreira no km 89.

Rodovia totalmente interditada no km 69 (Trevo de Biritiba-Ussu) e no km 98 (Trevo com a Rodovia Rio-Santos). As rotas alternativas são: Sistema Anchieta / Imigrantes e Tamoios e Oswaldo Cruz. — DER-SP (@_dersp) 11 de abril de 2018

Pela quarta vez neste ano, a Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, registrou queda de barreira e foi interditada na manhã desta quarta-feira (11). A pista faz a ligação entre os municípios de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e Bertioga, na Região Metropolitana da Baixada Santista.De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o incidente de grande porte causa o bloqueio da estrada nos dois sentidos. Ninguém ficou ferido, mas não há previsão de liberação.A queda aconteceu por volta das 5h no trecho de serra. O DER informou que não chovia no local no momento, mas que o solo está úmido, por conta das recentes chuvas.O departamento recomenda como rota alternativa para os motoristas que seguem sentido São Paulo o Sistema Anchieta-Imigrantes e, no sentido contrário, a rodovia Tamoios.Somente neste ano, outras três vezes a rodovia precisou ser interditada devido a queda de barreiras. A primeira vez foi no dia 15 de fevereiro, quando a queda de uma encosta interditou totalmente a estrada. No dia 21 de março também houve bloqueio depois que chuvas intensas ocasionaram o desmoronamento de rochas. Já no dia 28 do mesmo mês um novo deslizamento de terra fechou as pistas.