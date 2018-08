Pedágios na Dutra ficam mais caros nesta sexta-feira

Reajustes aprovados pela ANTT são de até 5% para as seis praças de cobrança

As praças de pedário da rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, terão reajuste a partir desta sexta-feira (3). O aumento, regulamentado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), será de até 5%.



Com a mudança nos valores, o trajeto entre as seis praças de cobrança para automóvel de passeio chegará a aproximadamente R$ 60. A Dutra também corta outros 34 municípios.



A deliberação foi publicada pela agência no Diário Oficial da União desta quinta-feira (2).



Para os carros, o reajuste será de: R$ 14,40 para R$ 15,20, nas praças de Seropédica (RJ), Itatiaia (RJ) e Pindamonhangaba (SP); de R$ 0,20 (de R$ 3,50 para R$ 3,70), em Guararema (SP) e Arujá (SP), e o valor passa de R$ 6,30 para R$ 6,70, em Jacareí (SP).



Para os motociclistas, o aumento será de R$ 7,20 para R$ 7,60 nas praças de Seropédica (RJ), Itatiaia (RJ) e Pindamonhangaba (SP); de R$ 1,75 para R$ 1,85, em Guararema (SP) e Arujá (SP) e de R$ 3,15 para R$ 3,35, em Jacareí (SP).