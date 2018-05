Paulo Skaf é pré-candidato a governador pelo MDB de São Paulo

O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) Paulo Skaf foi escolhido neste sábado (5) como pré-candidato do MDB ao governo de São Paulo. O anúncio foi oficializado em um evento do partido em Jaguariúna, no interior do estado.De acordo com o presidente estadual do MDB em São Paulo, Baleia Rossi, a legenda tem atualmente 85 prefeitos e mais de 700 vereadores no estado. Além de Skaf, também foram apresentados os pré-candidatos a deputado estadual, federal e senadores.O presidente da República, Michel Temer; o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles; e a senadora marta Suplicy, participaram do evento.