Paulistano é favorável a questões LGBT+ só quando não precisa conviver com elas

A demonstração de afeto de casais do mesmo sexo incomoda os paulistanos. Para 43% dos moradores da capital paulista, não é aceitável que homossexuais se beijem e abracem em locais públicos. Por outro lado, mais da metade da população (54%) é favorável à criação de leis de incentivo à inclusão dos LGBT+ no mercado de trabalho, enquanto 51% concorda com a adoção de crianças por casais não heterossexuais. Os dados foram nesta terça-feira (22) pela Rede Nossa SP em parceria com o Ibope.

Para Nelson Matias Pereira, sócio fundador da APOGLBT SP, ONG responsável pela realização da Parada LGBT de São Paulo, a afetividade homossexual incomoda porque muitas pessoas não conseguem entender que pode existir amor entre pessoas do mesmo sexo.

"Devido a heteronormatividade instalada na sociedade, muitos não conseguem suportar a afetividade entre dois homens ou duas mulheres - e é curioso que, em pleno século XXI, exista preocupação com a afetividade entre pessoas do mesmo sexo, mas exista a banalização da violência. No entanto, não vejo tudo como preconceito, talvez seja também porque as pessoas não estão acostumadas. A sociedade é educada pelo preconceito, pelo racismo, pelo fascismo e pela homofobia, e temos que desconstruir isso" afirma ao Destak.

O maior índice de rejeição em relação as questões LGBT+ está na criação de banheiros sem demarcação de gênero: 52% são contrários à ideia. Apesar disso, apenas 23% da população acredita que a cidade é intolerante em relação aos LGBT+.

Para 50% dos paulistanos a cidade é totalmente tolerante, enquanto para 23% a cidade é indiferente ao tema. A pesquisa revela ainda que a tolerância é maior conforme aumenta o nível de instrução, idade e classe social do entrevistado. Segundo a Rede Nossa SP, isso mostra um distanciamento da realidade de recortes específicos da sociedade.

A percepção de que a cidade é mais tolerante à população LGBT+ é maior entre os moradores da Região Leste (56% acham a cidade tolerante), enquanto os da Região Norte apresentam a maior proporção para a intolerância (27% acham a cidade intolerante).

"Todas essas discussões são muito novas e tudo que é novo gera preconceito geral a princípio. Muita gente não enxerga a questão da identidade de gênero, por exemplo, enxerga apenas um homem vestido de mulher ou uma mulher vestida de homem. Mas fazem essa costura por ignorância ou porque as vezes é mais cômodo", diz Nelson.

Segundo o co fundador da Parada do Orgulho LGBT, que esse ano acontece no dia três de junho, na avenida Paulista, o evento é uma forma de ocupar o espaço público e mostrar para as pessoas que elas precisam entender e aceitar todas as formas de amor.

"Precisamos desconstruir isso. A escola não vai fazer isso em um primeiro momento, nem a família. É por isso que as paradas e manifestações são necessárias, para quebrar esse tabu. A gente educa a sociedade quando se coloca no espaço público. E nós vamos mostrar nossa afetividade porque ninguém mais quer viver no gueto ou no armário. As pessoas querem ser livres" completa Nelson.