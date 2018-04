Pateo do Collegio é pichado na madrugada desta terça-feira

O prédio foi construído em 1554, quando o Padre Anchieta, após expedição que partiu do litoral, resolveu construir uma dependência para servir de alojamento e colégio para catequização dos índios, fundando assim a cidade de São Paulo.



Em agosto de 1975, o Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado) solicitou o tombamento do local como sítio arqueológico. O prédio também abriga o Museu de Anchieta.

A fachada do Pateo do Collegio, localizado no centro de São Paulo, amanheceu pichada nesta terça-feira (10) com a frase "Olhai por nois".A escrita feita com letras grandes e tinta vermelha cobre a parte da frente da edificação. O piso ao redor da construção também ficou manchado pela tinta.O local é considerado como o marco zero da capital e é um dos principais pontos turísticos da cidade. A construção pertence à Companhia de Jesus, ordem religiosa dos jesuítas.