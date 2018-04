Parte do muro de vidro da USP é quebrado

Painéis começaram a ser instalados em fevereiro e tem 10 mm de espessura

Um dos painéis de vidro que foram colocados no lugar do muro da raia olímpica da USP (Universidade de São Paulo), na Marginal Pinheiros, zona oeste de São Paulo, foi quebrado na madrugada desta quarta-feira (18).



Parte da estrutura, que começou a ser instalada em fevereiro deste ano, foi entregue no último dia 4 de abril, pelo ex-prefeito João Doria (PSDB), dois dias antes de ele deixar o cargo para disputar a vaga de governador do estado nas eleições de outubro deste ano.



A parede terá 2,2 km de extensão e quatro de altura, com vidros de 10 milímetros de espessura e película de proteção.



Ainda não se sabe quem ou o que teria causado a quebra em parte da estrutura.