Parque Villa Lobos recebe festa junina pet friendly

Evento gratuito terá quadrilha especial e disponibilizará avaliação dental de cães e gatos

No último domingo de julho (29), o Parque Villa Lobos, na zona oeste de São Paulo, recebe a "Cãopira", festa julina pet friendly gratuita voltada para tutores e amantes dos animais e seus pets de estimação. Entre 10h e 14h ocorrem atividades voltadas para todos os públicos.



Durante o evento, veterinários realizarão avaliação dental em cães e gatos e cabeleireiros pet enfeitarão os animais com adereços típicos. Haverá também uma quadrilha, na qual todos poderão participar.



Nas brincadeiras típicas de festa junina, os prêmios dados para as crianças são petiscos para os melhores amigos de quatro patas.



Além da festa, ocorre simultaneamente no local uma feira de adoção de cães e gatos no espaço da Aila (Aliança Internacional do Animal). As famílias que levarem um melhor amigo para casa ganharão um kit da marca Purina, organizadora do evento.



SERVIÇO

Local: Área canina do Parque Villa Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, São Paulo)

Horário: 10h às 14h

