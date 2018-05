Parque do Ibirapuera é evacuado após tiroteio

Helicópteros da Polícia Civil e da Militar sobrevoam a região do #ibirapuera pic.twitter.com/GwKIclM33G — Kelly Lubiato (@klubiato) 1 de maio de 2018

Não gente, isso foi perto de casa e vimos tb :( agora estamos perto do Ibirapuera, ta tudo LOTADO de polícia, teve tiros na nossa frente, polícia entrando nos locais, em varias ruas, aí tá feião e nem sei o que tá rolando — Yasmin Akutsu, 1 de maio de 2018

Tiroteio no Ibirapuera agora, eu estava no Portão 7 quando ouvi 2 rajadas de metralhadora. Isso faz uns 30 min. Fiquem longe dessa área. — Sandro G. Vergueiro, 1 de maio de 2018

Frequentadores do Parque do Ibirapuera estão sendo retirados do local após um tiroteio entre criminosos e a GCM (Guarda Civil Metropolitana) na tarde desta terça-feira (1), próximo ao portão seis e sete.Antes de fugir do local, a quadrilha roubou uma viatura e baleou um dos guardas na perna.Ainda não há informações sobre vítimas. Segundo primeiras informações, criminosos invadiram ainda uma casa na rua Pedro de Toledo, fazendo uma família de refém.