Parque da Água Branca receberá festival gastronômico

Evento acontecerá no sábado (19) e domingo (20) com entrada gratuita

O Parque da Água Branca receberá neste final de semana um festival de crepes, merengues e fondue além de outras opções e atrações gastronômicas.



O espaço contará com um pavilhão de 10 expositores com opções doces e salgadas. Os valores serão a partir de R$ 8.



Para as crianças haverão brinquedos infláveis e touro mecânico além de uma fábrica de cupcake, nos dois dias, para crianças de 5 a 12 anos. É necessário fazer a inscrição pelo telefone (11) 97436-2677 ou e-mail eventosnoparque.sp@ gmail.com.



Serviço:

Data: 19 e 20 de maio

Horário: das 9h às 19h

Local: Avenida Francisco Matarazzo, 455 – Barra Funda, São Paulo – SP

Estacionamento: custo do serviço varia de R$ 5,00 a R$ 10,00