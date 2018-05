Parque Capivari é privatizado por R$ 80,1 milhões

Concorrência pública para a concessão ocorreu na quinta-feira (10)

A concessão do Parque Capivari, em Campos de Jordão, foi arrematada nesta quinta-feira (10) pelo Consórcio Eco Parques por R$ 80,1 milhões. Com a compra, a empresa terá o domínio da área de 40 mil metros quadrados por 30 anos.



Os investimentos privados para a reforma somam mais de R$ 35,3 milhões. O leilão da concessão ocorreu na sede da STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos). Em nota, a STM citou que entre as melhorias previstas no local estão um teleférico, um equipamento chamado trenó sobre trilhos, uma concha acústica, novas áreas comerciais, sanitários e estacionamentos.



O projeto inicial inclui ainda requalificação do pedalinho, recomposição de áreas verdes, preservação dos equipamentos e reurbanização do Morro do Elefante.



Após a publicação da ata da licitação no diário oficial, as demais empresas participantes do certame terão um prazo de cinco dias para apresentar possíveis recursos.





O projeto de privatização surgiu em maio de 2016. Em dezembro do ano passado, a STM realizou audiência pública em Campos do Jordão, a fim de apresentar o projeto, e o edital foi publicado em março deste ano.