Paralisação de professores atinge mais de 90 escolas

Em São Paulo, professores e escolas paralisaram as atividades em protesto contra mudanças propostas na convenção coletiva

Professores de mais de 90 escolas particulares da capital paulista voltam a manifestar em São Paulo nesta terça-feira (29) com aulas públicas e rodas de conversa, conforme anunciado no portal do Sinpro-SP (Sindicato dos Professores de São Paulo).



O ato começou às 8h no Parque Buenos Aires, em Higienópolis e 9h no parque Água Branca, praça Elis Regina e praça Santa Adélia. Às 10h, a atividade segue para o Largo da Batata, Largo Santa Cecília, praça Brás Gonçalves, parque Trianon, praça Dr. Werther Krause e praça Paulo Eiró. Uma assembleia geral está marcada para as 14h, no Sinpro, localizado na rua Borges Lagoa, na Vila Clementino, de lá, os manifestantes farão uma passeata até a Avenida Paulista, às 16h.



Os docentes protestam contra mudanças propostas na convenção coletiva realizada pelos donos das escolas particulares. As medidas podem reduzir o recesso de fim de ano de 30 para 23 dias, limitar gratuidade na mensalidade para só um filho em escolas com até 200 alunos e alterar a regra da semestralidade, que prevê que o professor só pode ser demitido no fim do semestre, na convenção coletiva, foi proposto que esse direito só seja garantido a partir do 36º mês de trabalho.





"Nossa luta manifesta o compromisso de todos os professoras e professores com uma educação de qualidade e, principalmente, com os seus alunas e alunos" informou o Sinpro-SP em nota divulgada na sexta-feira (25).