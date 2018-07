Para 64% dos estudantes, USP é racista

O coordenador da pesquisa e professor da FFLCH, Gustavo Venturi, explicou que os tópicos da pesquisa começaram a ser pensados um ano e meio atrás. O questionário com 120 perguntas foi aplicado entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018 e foi respondido por 13.377 estudantes de graduação e pós-graduação de todos os cursos da USP, seja nos campi da capital ou do interior.



Para o Escritório USP Mulheres, com os resultados, espera-se que a comunidade universitária – estudantes, professores e funcionários – elabore "coletivamente o reforço às formas de convivência saudáveis e positivas, além do enfrentamento mais efetivo às discriminações e violências presentes nas interações que ocorrem na USP", informaram em nota.



Entre outras informações apresentadas pelo estudo está o dado de que nove em cada 10 estudantes indicam a USP como uma instituição elitista. O pesquisador Gustavo Venturi afirmou que apesar de pública, para os alunos, as restrições de dinheiro impactam na convivência universitária.



Procurada, a USP não se manifestou até o fechamento da reportagem.

Dois terços dos estudantes da USP (Universidade de São Paulo) consideram o ambiente da instituição como racista. Os números são da pesquisa Interações na USP realizada pelo Escritório USP Mulheres, coordenado pela FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas).De acordo com o levantamento, sete em cada 10 estudantes ouvidos consideram a universidade um lugar machista e mais da metade declara o ambiente como LGBTfóbico.A pesquisa faz parte do programa Impacto 10x10x10 do movimento #HeForShe da ONU (Organização das Nações Unidas) Mulheres.