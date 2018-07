Pais de vítima em acidente na Mogi-Bertioga serão indenizados

"Laudo pericial juntado aos autos constatou que o veículo estava acima da velocidade permitida na via e que houve deficiência dos freios dianteiros, já desgastados", informou o órgão ao justificar a decisão.



Ao julgar o recurso, o relator Antonio Luiz Tavares de Almeida afirmou que cabia aos réus a prova de que o ônibus possuía todos os equipamentos de segurança, em especial o cinto de segurança no assento, além de comprovarem a conservação e operacionalidade do veículo, o que não ocorreu.



Acidente



Na noite do dia 8 de junho de 2016 o motorista de um ônibus, que transportava alunos de três unidades de ensino da cidade de Mogi das Cruzes para o município de São Sebastião, perdeu o controle do veículo, atravessou a pista, bateu em barranco e capotou.



O veículo levava 46 passageiros e causou a morte de 18 pessoas, sendo 17 estudantes e o motorista do veículo, e deixou outros 28 feridos.



Procuradas pela reportagem, a Prefeitura de Bertioga e a União do Litoral, não se manifestaram.

