Pai e madrasta são condenados por raspar cabeça de criança

O casal que raspou a cabeça da filha de 12 anos e a humilhou como forma de punição por ela ter levado um colega para casa sem avisar foi condenado pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



Segundo a investigação, o pai da menina raspou o cabelo da menina enquanto a madrasta compareceu em uma reunião de pais e professores da escola e ofendeu a jovem na frente de todos.



A pena foi fixada em um ano de detenção, com suspensão condicional mediante comparecimento mensal em juízo por dois anos, além da proibição de se ausentarem da comarca onde residem sem autorização judicial.



De acordo com o processo, após ter a cabeça raspada com lâmina, a jovem chegou a ir para o colégio de boné. Quando soube dos fatos, a inspetora, sensibilizada, ofereceu uma peruca para que a menina usasse, mas o pai foi até a escola para dizer que sua filha estava proibida de usar o acessório. Com relação à reunião escolar, a madrasta teria xingado a jovem e afirmado que ela havia "desgraçado sua vida".