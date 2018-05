Padre se envolve em acidente de trânsito no interior de São Paulo

Religioso fez o teste do bafômetro e foi constatada embriaguez

O padre Edélcio Francisco Ferreira Netto, de 56 anos, que atua em uma igreja na cidade de Itu, no interior de São Paulo, se envolveu em um acidente de trânsito, na noite de sábado (12), na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Cabreúva (SP).



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, foi constatada embriaguez, após o religioso realizar o teste do bafômetro.



O padre dirigia pela faixa da direita, quando perdeu o controle da direção e colidir na traseira do carro da frente. A batida fez com que os dois veículos capotassem e saíssem da pista. O religioso e outras duas pessoas, Arleidis Correira de Oliveira e Valdir de Oliveira Pontes, que estavam no outro carro, ficaram feridas e foram socorridas em hospitais da região.



Após ser atendido no hospital, o padre foi encaminhado à delegacia e prestou depoimento e foi liberado pelo juiz de plantão. Ele responderá em liberdade por infringir os artigos do Código de Trânsito Brasileiro que dizem respeito aos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.