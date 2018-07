Ouvidoria da Câmara recebe em média 22 reclamações por dia em junho

Do total de casos, 38% foram apontados por moradores da região central da capital

A Ouvidoria da Câmara de São Paulo registrou uma média de 22 manifestações por dia no mês de junho deste ano.



De acordo com o relatório do órgão, divulgado nesta semana, foram 665 apontamentos entre os dias 1º e 29 de junho. O número é 4,7% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o Legislativo recebeu 698 manifestações.



Do total de casos, 38% (251) foram apontados por moradores da região central da capital. Na sequência, aparecem as regiões sul e leste, com 121 e 118, respectivamente.



A Câmara informou que a Ouvidoria cumpre as funções de receber as solicitações, informações, críticas, elogios e sugestões da população ao Parlamento. Entretanto, além de apontamentos sobre o Legislativo, o órgão também recebe manifestações sobre as 32 Prefeituras Regionais.



O relatório aponta que as demandas são em sua maioria solicitações de providências(58%) em bairros da cidade.



"Em junho, 86% das manifestações foram ou serão solucionadas nas instâncias da Câmara, enquanto 14% foram encaminhados ao externo", informou o Legislativo em nota.



A Ouvidoria também é a porta de entrada para as solicitações relativas à Lei de Acesso à Informação.