Outono é o 10º mais seco em 24 anos

Estação do ano termina com déficit de chuva; inverno começa nesta quinta-feira (21)

O outono deste ano foi o 10º mais seco dos últimos 24 anos, de acordo com dados pluviométricos do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Paulo. A estação terminou nesta quarta-feira (20) com um acumulado médio de 186,6 mm de chuva, ou seja, 12% abaixo do esperado que era de 213,2 mm.



O levantamento aponta que dos 93 dias da estação, foi observado chuva e chuviscos em 45 dias. O primeiro dia do outono, 20 de março, foi o mais chuvoso com 39,6 mm, o restante dos dias foram mais secos.



No geral, a temperatura mínima e máxima durante o outono 2018 fechou acima da média. A manhã mais fria foi a do dia 21 de maio, 8°C, e a tarde mais fria a do dia 16 de junho 15,8°C. A tarde mais quente foi a do primeiro dia, 20 de março, 31,9°C em média na Cidade e temperatura máxima absoluta de 33,9°C em Pirituba, na Zona Norte.



Nesta quinta-feira (21), começa o inverno, que é considerado o período mais seco do ano da região Sudeste, já que são registrados baixos volumes de chuva.



"Esperam-se temperaturas próximas a acima da média e chuvas dentro a ligeiramente abaixo do esperado, geralmente associadas com a passagem dos sistemas frontais pelo oceano", explicou o meteorologista do CGE, Thomaz Garcia.