Osso encontrado em escombros é de homem que não estava na lista de vítimas

Laudo do IML indica que material corresponde a vítima com idade entre 25 e 30 anos

Os fragmentos de ossos encontrados nos escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, nesta terça-feira (8) não corresponde com nenhuma das sete vítimas procuradas pelos bombeiros.



De acordo com uma análise preliminar feita pelo IML (Instituto Médico-Legal), o material são de um homem com idade entre 25 e 30 anos. Entretanto, os restos mortais foram encaminhados para o Núcleo de Antropologia do instituto para fazer uma verificação aprofundada e confrontar com o DNA de parentes dos sete desaparecidos.



Os ossos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros na madrugada de terça-feira (8). A primeira informação era de que pudesse ser de uma das crianças que estava desaparecida, os gêmeos Welder e Wender de nove anos.



Além dos garotos, a mãe deles Selma Almeida da Silva, de 38 anos; Eva Barbosa da Silveira, de 42 anos; o marido dela, Valmir de Souza Santos, de 47 anos; Francisco Dantas, de 56 anos; e Artur Hector de Paula, de 46 anos, também estão entre os desaparecidos.



O fato de o material encontrado nos escombros não corresponder com o de nenhuma das vítimas procuradas reforça a afirmação feita pelos moradores do edifício de que havia mais pessoas dentro do prédio no momento do incêndio.



De acordo com a Prefeitura de São Paulo, cerca de 70 pessoas, das mais de 300 que foram registradas como moradoras do prédio não se apresentaram. Um outro fator mencionado é que aproximadamente 25% das pessoas que viviam no local eram estrangeiras.



Mesmo assim, os bombeiros dizem que é impossível garantir que todas essas pessoas estavam no local no momento do acidente.



Primeiro corpo



Na última sexta-feira (4) foi retirado do local um corpo também carbonizado e no domingo (6) foi localizada uma arcada dentária. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que diz respeito a Ricardo de Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, que caiu com o desabamento do edifício, instantes antes de ser resgatado pelos bombeiros, na madrugada do dia 1º de maio.



Curto-circuito



O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves, afirmou na quinta-feira (3), que um curto-circuito no quinto andar foi a causa do incêndio que levou ao desabamento do edifício no centro de São Paulo.



A informação foi confirmada, em depoimento à polícia, por Walkíria do Nascimento, que morava no local onde o fogo começou. De acordo com ela, o curto-circuito aconteceu em uma tomada que ligava a geladeira, TV e o micro-ondas da família.



No local, que fica no quinto andar do prédio, moravam a mulher, o marido dela e dois filhos do casal. O homem e uma das crianças, de três anos ficaram feridos.



Edifício



O prédio de 26 andares pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, no centro de São Paulo. O edifício desabou após um incêndio na madrugada do dia 1º de maio.



O local estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 300 moradores.