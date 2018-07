Orçamento para 2019 começa a ser debatido nos bairros dia 14

Peça deverá ser aprovada pelos vereadores até o fim do ano

O orçamento municipal para o próximo ano começará a ser debatido nas 32 Prefeituras Regionais de São Paulo na sexta-feira (14).



As primeiras regiões que receberão os encontros serão: Penha, na zona leste, Parelheiros e Campo Limpo, na zona sul, e Lapam na zona oeste.



O calendário com as datas das audiências públicas foi publicado nesta quarta-feira (4) no Diário Oficial do Município. A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que é preliminar ao orçamento, prevê uma receita de aproximadamente R$ 57,6 bilhões para o município no próximo ano.



Após as audiências públicas, a proposta será elaborada juntamente com as demais Secretarias e enviada à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro, prazo definido pela Lei Orgânica do Município.