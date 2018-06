Operação prende suspeitos de traficarem animais silvestres

Nos locais foram encontrados animais como cobras, lagartos e aranhas

Uma operação de combate ao tráfico de animais cumpriu 27 mandatos de prisão em São Paulo na última terça-feira (5). A "Operação Teia" é resultado de investigações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), que conseguiu identificar os nomes de dezenas de pessoas que vendiam animais da fauna silvestre pela internet e que usavam pseudônimos ou nomes falsos em páginas de redes sociais, especialmente no Facebook.



Foram resgatados animais como cobras, lagartos e aranhas. A operação deflagrada conjuntamente em 15 Estados do território brasileiro contou, em São Paulo, com a atuação de promotores de Justiça, fiscais do Ibama, Polícia Militar Ambiental e 1ª e 2ª Delegacias de Polícia da Divisão de Investigação sobre Infrações de Maus-Tratos a Animais e Demais Crimes contra o Meio Ambiente.



No total, foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão em todo território nacional. Além disso, foram realizadas 86 ações de fiscalização, prisões em flagrante e apreensão de centenas de animais em cativeiro, como pássaros, anfíbios, répteis e aracnídeos.



Os elementos de prova reunidos na ocasião serão analisados para a continuidade das investigações.