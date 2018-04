Ação na Cracolândia termina em conflito

GCM alega que tumulto começou após a prisão de traficantes que atuavam na área

Uma operação da GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizada na noite desta quarta-feira (12) na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, terminou em conflito com os usuários de droga que vivem no local.



O confronto começou por volta das 20h30 e só terminou perto da meia noite. A corporação alega que o tumulto começou após a prisão de traficantes que atuavam na área.



As pessoas que vivem na região teriam começado a jogar pedra nas viaturas e feito barricadas com fogo e os agentes tentaram reprimir a ação. A Polícia Militar foi chamada e usou bombas de gás lacrimogênio.



Câmeras de segurança próximas ao local mostram algumas pessoas invadindo lojas e furtam objetos durante confusão. Também foram registradas depredações a uma lotérica e a um banco.