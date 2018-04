Operação contra roubo de carga prende 17 em Campinas

Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em sete cidades da região

Uma ação das polícias Civil e Militar nesta quarta-feira (11) prendeu temporariamente 17 suspeitos de envolvimento com furto de cargas nas cidades da região de Campinas.



Os agentes cumpriram 22 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de apreensão de veículos nas cidades de Paulínia, Sumaré, Nova Odessa, Cosmópolis, Hortolândia e Artur Nogueira, além de Campinas.



Entre os alvos da operação estão dois policiais militares, um policial civil e um guarda municipal.



A ação de baseia em uma denúncia proposta pelo Ministério Público. De acordo com o órgão, para facilitar a abordagem aos caminhões e veículos que transportavam as cargas que seriam roubadas, o grupo criminoso usava fardas da Polícia Militar.



A operação foi deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em conjunto com o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar.



O prazo das prisões temporárias é de cinco dias, prorrogável por igual período.



*Com informações da Agência Estado