'Operação comboio' tem mudanças na rodovia Anchieta

Novo modelo será adotado em situações que neblina estiver concentrada na interligação planalto

A implantação da 'operação comboio' tem mudanças a partir desta quinta-feira (21) no sistema Anchieta-Imigrantes para situações em que a neblina se concentrar na interligação planalto.



Neste cenário, os veículos que descem a serra pela Anchieta serão represados, logo após a alça de acesso na Imigrantes localizada na altura do km 40. A partir daí, o comboio seguirá em velocidade reduzida até um ponto com melhor visibilidade. Historicamente, essa condição é mais comum entre setembro e novembro.



Já nos casos em que a visibilidade estiver prejudicada na rodovia dos Imigrantes, a 'operação comboio' acontecerá da forma tradicional, com os veículos sendo represados a partir das praças de pedágio.



O novo modelo está sendo testado nos últimos dois anos. "Há bastante tempo, estudávamos como mudar o modelo, de forma a deixar no comboio apenas quem realmente seguiria para a interligação", explicou o gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovias (concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes), Ronald Marangon.



Informação



As orientações aos usuários serão feitas por meio de painéis eletrônicos e outras sinalizações específicas, que indicarão por quais faixas cada grupo de veículos deve seguir a partir da praça de pedágio.