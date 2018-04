Operação combate distribuição de pornografia infantil

Grupo de produtores de material de exploração sexual das crianças é composto por 13 pessoas

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (26) a segunda fase de uma operação que visa combater a distribuição de imagens e vídeos com pornografia infantil em sete estados do país.



São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Maranhão e Acre. No ano passado, 21 pessoas foram presas na primeira fase da ação.



De acordo com a Polícia Federal, as investigações resultaram na identificação de um grupo de produtores de material de exploração sexual infantil composto por 13 pessoas que se comunicavam pela internet, onde ocorria o comércio das imagens ilícitas.



A PF informou que grande parte dos envolvidos efetivamente abusava sexualmente de crianças, registrando as imagens. Depois, reuniam-se em salas virtuais, onde trocavam, vendiam ou simplesmente disponibilizavam os arquivos ilícitos. "Algumas das vítimas já foram identificadas. Em alguns casos, foi constatado que o agressor é pessoa do convívio da família da vítima, ou mesmo parte dela", declarou a polícia em nota.



O crime de publicação de imagens de pornografia infantil prevê pena de três a seis anos de reclusão. Já o estupro de vulneráveis prevê de oito a 15 anos de prisão.