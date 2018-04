Ônibus tomba e deixa quatro pessoas feridas na zona leste

A terceira pessoa ferida, uma mulher de 35 anos, quebrou o antebraço e foi socorrida no Pronto-Socorro de Itaquera. A quarta vítima foi socorrida pelo Samu, mas não há informações sobre seu estado de saúde.



Pessoas que testemunharam o acidente disseram que o motorista teria saído em alta velocidade do terminal de ônibus. Ele fugiu do local, após o incidente.



A SPTrans disse que o veículo envolvido no acidente foi fabricado em 2017 e "está com as vistorias em dia". A empresa pública de transporte lamentou o ocorrido e declarou que monitora atentamente o comportamento do trânsito na cidade com o objetivo de implementar medidas que reduzam acidentes e aumentem a segurança de todos.



"A atual gestão investe na requalificação dos motoristas de ônibus, por meio do Programa Viagem Segura, que realiza treinamento junto às operadoras do transporte coletivo gerenciadas pela SPTrans. O foco prioritário é a direção defensiva e o acolhimento dos passageiros", informou por meio de nota.



O caso foi registrado ao 65º DP de São Paulo.

