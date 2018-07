Ônibus colide em muro e deixa três feridos em São Paulo

Perícia afirma que houve problema mecânico no freio do coletivo

Um ônibus colidiu com um muro na rua Arlei Gilberto de Araújo, no Tremembé, zona norte de São Paulo e deixou três feridos. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (17).



O coletivo era responsável por cobrir a linha Jova Rural-Tietê e ficou pendurado na rua, com metade dele dentro de um terreno que pertence a um condomínio residencial.



Segundo a perícia, o fato ocorreu por causa de falha no freio do coletivo. O nome das vítimas e o estado de saúde delas ainda não foram divulgados.