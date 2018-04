Oitenta postos de vacinação contra febre amarela estão abertos em SP

Mais de 80 postos de saúde estão abertos na cidade de São Paulo neste sábado (14) para a vacinação contra a febre amarela. A meta do estado é atingir ao menos 95% da população. Até a última quarta-feira (11), apenas 54,2% do público alvo havia procurado um posto de saúde para se proteger do vírus. A data prevista para o término do programa de vacinação é 30 de maio.

Parques

Neste sábado, a prefeitura de São Paulo reabriu o Parque da Independência, localizado na zona sul da cidade, e o Parque do Carmo, na região leste. Os dois foram fechados em fevereiro e março, respectivamente, depois que foram encontrados macacos mortos, infectados por febre amarela silvestre.

A lista com as unidades de plantão neste sábado está publicadas no site da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo.







* Com informações da Agência Brasil