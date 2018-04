Obras da Linha 9 serão retomadas em 30 dias, diz França

Extensão da linha



O custo total previsto para a obra é de R$ 945 milhões, dos quais R$ 500 milhões fazem parte do PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento) da Mobilidade.



Até final de 2016, a obra foi tocada com verba do Governo do Estado e, em outubro do ano passado, foram liberados os primeiros recursos da União.



A Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) transporta atualmente cerca de 620 mil usuários por dia útil. Com a ampliação de 4,5 km entre Grajaú e Varginha, a projeção é que sejam acrescentados à linha 110 mil usuários atendidos pelo futuro trecho.



A construção das duas novas estações (Mendes-Vila Natal e Varginha) beneficiará os moradores do extremo sul de São Paulo: Grajaú, Estrada dos Mendes, Varginha, Vila Natal, Jardim Icaraí, Jardim São Bernardo e Conjunto Residencial Palmares.



Atualmente, a Linha 9-Esmeralda tem conexão com o Metrô nas estações Santo Amaro (Linha 5-Lilás) e Pinheiros (Linha 4-Amarela) e com a Linha 8-Diamante da própria CPTM, nas estações Osasco e Presidente Altino.

As obras de extensão da Linha 9-Esmeralda, de Grajaú a Varginha, serão retomadas em 30 dias. A afirmação foi feita nesta terça-feira (17) pelo governador Márcio França (PSB), que estima que o trecho entre em operação no segundo semestre de 2019.A intervenção inclui a construção de quatro viadutos para a transposição da via férrea e possibilitar o tráfego de pedestres e de veículos na região. Serão 4,5 quilômetros de viaduto custeados com verba do Ministério das Cidades.Também já foi publicado o edital de obras complementares do lote 1, que engloba a construção de parte da via permanente e da Estação Mendes-Vila Natal. A previsão é que esses serviços comecem no segundo semestre deste ano.