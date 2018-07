Número de mortes no trânsito cresce 4% em junho

Foram 506 vítimas no mês passado contra 487 em 2017

O número de mortes no trânsito do Estado de São Paulo em junho deste ano é 3,9% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Foram 506 neste ano, contra 487, em 2017.



De acordo com dos dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), os motociclistas foram a maior parte das vítimas, 183 morreram apenas no mês passado. Os dados representam uma média de seis mortes por dia.



Na sequência aparecem os pedestres, 148 pessoas perderam a vida em junho deste ano, contra 141 no mesmo mês de 2017.



Uma das justificativas apontadas pelo Governo do Estado para o aumento no número de mortes foi o fato de que neste ano, o mês de junho teve cinco finais de semana, enquanto em 2017 foram quatro. Além disso, os jogos do Brasil na Copa do Mundo elevaram o número de pessoas nas ruas.



Primeiro semestre



Quando avaliado os dados do acumulado dos seis primeiros meses do ano, o número de óbitos foi 5,8% menor, do que no mesmo período de 2017.



Entre janeiro e junho de 2018, 2.593 pessoas morreram no trânsito do Estado, contra 2.754 casos nos mesmos meses de 2017.