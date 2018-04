Número de desabrigados é quase 10 vezes maior do que em 2017

Balanço é de casos registrados na Grande São Paulo entre dezembro de 2017 e março de 2018 e nos mesmos meses de 2016/2017

O número de pessoas que tiveram sua casa afetada por dano ou ameaça devido as chuvas de verão deste ano na Região metropolitana de São Paulo foi quase 10 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. O balanço se refere a casos registrados na Grande São Paulo entre dezembro de 2017 e março de 2018 e nos mesmos meses de 2016/2017



De acordo com a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, nos últimos quatro meses, 1.012 pessoas precisaram deixar suas casas, enquanto que no mesmo período de 2016/2017 foram apenas 102 moradores.



A principal diferença no cenário está em relação a cidade de São Paulo. No ano passado, ninguém ficou desabrigado. Entre dezembro e março, no entanto, foram 1 mil pessoas. Os outros 12 casos ocorreram em Guarulhos. Entre os mesmos meses de 2016 e 2017, 74 pessoas ficaram desabrigadas em Guarulhos e 28 em Osasco.



Apesar do resultado negativo quanto ao risco das habitações, os outros índices avaliados pela Defesa Civil apresentaram salto favorável. No período, os casos de óbitos em razão de eventos meteorológicos tiveram redução de 55,6% em relação ao período anterior. Foram quatro vítimas fatais, contra nove no período anterior.



As cidades da Grande São Paulo não registraram feridos entre os últimos quatro meses, quando entre dezembro de 2016 e março de 2017, foram 25.



"Ao longo de 2017, realizamos oficinas para a elaboração dos Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDC), voltados para o período de chuvas. Cerca de 900 agentes de 190 municípios foram capacitados para as atividades de prevenção e preparação", afirmou a coordenadora estadual da Defesa Civil, Cel. Helena dos Santos Reis.



A coordenadoria informou que emitiu 920 avisos de eventos meteorológicos severos para os 780 mil terminais que aderiram ao serviço em todo o Estado de São Paulo.



O cadastramento neste serviço poderá ser feito a qualquer tempo. Basta enviar um SMS para o número 40199, escrevendo o CEP de interesse. Não há limite para a quantidade de CEPs que podem ser cadastrados.



A reportagem aguarda o posicionamento das prefeituras da Grande São Paulo.