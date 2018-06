Número de ciclistas mortos no trânsito cresce 13,3% em São Paulo

De janeiro a maio deste ano, foram registrados um total de 445 vítimas nas vias do estado

O número de ciclistas mortos nas vias do Estado de São Paulo de janeiro a maio deste ano é 13,3% maior do que no mesmo período de 2017. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (20) no Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).



Foram 162 vítimas neste ano contra 143 casos registrados nos cinco primeiros meses de 2017. Na comparação entre os meses de maio deste ano e do ano passado o aumento foi de 34,4%, com 43 ciclistas mortos no mês passado e 32 em maio de 2017.



Os ciclistas representam 9,6% de todas as mortes registradas nas vias do estado.



De acordo com os dados, no total, foram 445 mortes em maio. O número é menor do que o registrado no mesmo mês de 2017, quando 518 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito.



No acumulado do ano, a redução foi de 7,9%, com 2.087 fatalidades em 2018 contra 2.267 no ano passado.



Colisões entre veículos correspondem a 37,5% dos acidentes, enquanto os atropelamentos somam 28,7%. Choque contra objetos fixos equivalem a 15,1% dos casos e outros tipos de acidente somam 12,3%.



Estatísticas



Em maio, os motociclistas lideram as estatísticas no estado e correspondem a 35,2% das vítimas (157 fatalidades), seguido por pedestres (27,6%) e ocupantes de automóveis (22,9%).



Jovens com idade entre 18 e 29 anos correspondem a 28,3% das vítimas (126 ocorrências), e os homens representam 82,3% dos casos.