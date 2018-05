Número de carros emplacados cresce 10,2% em São Paulo

Única categoria que registrou queda foi a de ônibus, com -8,8%

O emplacamento de veículos zero quilômetro no Estado de São Paulo cresceu 10,2% em 2017 na comparação com o ano anterior. De acordo com o levantamento realizado pelo Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), o número de automóveis passou de 395.170 em 2016, para 435.375 unidades no ano passado.



A segunda categoria com maior número de registros foram os caminhões, com alta de 10%, totalizando 11.839 unidades. Já os reboques, com 9,8% de alta, somaram 26.752 novas unidades.



Os únicos veículos que registraram queda no número de emplacamento foram os ônibus, com -8,8%, diminuindo de 763 em 2016, para 696 em 2017.



O número de veículos no total cresceu cerca de 8,4%, somando 767.708 unidades no Estado de São Paulo.



AAnfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) aponta que a retomada do crescimento da economia é a principal causa para o aumento. No ano passado, o Brasil registrou alta de 25,2% (para 2,699 milhões) na produção de veículos.

