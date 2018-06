Nova lei pede que hidrantes sejam instalados nos prédios de SP

Relacionado Bombeiros fazem curso para motociclistas



Novos loteamentos ou condomínios residenciais, horizontais ou verticais com mais de 40 unidades

Loteamentos ou condomínios, industriais ou comerciais, com qualquer número de unidades

edificações com área construída igual ou superior a 4 mil m², exceto aquelas de uso residencial unifamiliar

A nova regra também determina que os edifícios que estiverem localizadas no raio de alcance de 300 metros de hidrante já instalado deverão instalar um novo ou realizar a manutenção de um hidrante pré-existente em local a ser definido pela concessionária do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A lei vale a partir da terça-feira (5) e será regulamentada nos próximos 90 dias. Os empreendimentos e situações que exigem a instalação de hidrantes públicos são:

Uma nova lei municipal publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo na terça-feira (5) determina que "a instalação de hidrantes públicos de incêndio será obrigatória para a implantação de novos empreendimentos".Segundo o Diário Oficial, o hidrante urbano de incêndio deverá ser do tipo "de coluna", com diâmetro mínimo de 100 milímetros, conforme padrão da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), acompanhado de um registro de gaveta de junta elástica de diâmetro mínimo de 100 milímetros, com as respectivas conexões à rede de distribuição de água.