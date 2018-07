Nova faixa de frequência para 4G será liberada amanhã em São Paulo

A faixa de 700 MHz era usada para a transmissão do sinal analógico de TV. Com o desligamento do sinal analógico, ainda é necessário um período para a eliminação de interferências de radiofrequência.



A decisão sobre a liberação da faixa foi tomada no final de maio. Na ocasião, o uso da faixa de frequência de 700 MHz para transmissão do serviço móvel em quatro regiões: São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), e Porto Alegre (RS).



De acordo com a Anatel, a cidade de São Paulo está sendo liberada depois da realização de uma campanha de mitigação preventiva, na qual a população foi informada sobre como agir em caso de interferência do sinal da banda larga móvel na TV aberta digital. O período de mitigação dura em média 30 dias, segundo a agência.



No país, 3.803 municípios estão aptos a usar o 4G nessa faixa de frequência, o que totaliza cerca de 68% do total de municípios. Entre as capitais, apenas em Florianópolis (SC), não foi liberado o uso da faixa, por ainda se encontrar em processo de mitigação.



* Com informações da Agência Brasil

