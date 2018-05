Navio desgovernado bate em três balsas no Porto de Santos

A Dersa disse que que três balsas atingidas foram retiradas de serviço e passarão por vistoria, perícia, e em seguida, serão reparadas para voltar a operação.

Um navio desgovernado colidiu com três balsas de veículos no Porto de Santos, litoral de São Paulo, na noite deste domingo (6). Ninguém ficou ferido, entretanto as embarcações atingidas no acidente precisarão passar por manutenção antes de voltar a operar.O cargueiro porta-contêineres de 333 metros de comprimento perdeu o controle ao fazer uma manobra e se chocou com as embarcações da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário). Duas delas estavam atracadas no píer, fora de operação, em razão do baixo movimento. A terceira tinha acabado de desembarcar os veículos a bordo.A Capitania dos Portos de São Paulo declarou em nota oficial que as equipes da autoridade marítima foram informadas do acidente e mobilizadas para apurar o fato. Um inquérito administrativo sobre acidentes foi aberto para verificar causas e responsabilidades.