Na estreia como prefeito, Bruno Covas 'copia' Doria

Na primeira ação oficial como prefeito de São Paulo, Bruno Covas foi no sábado (7) à Zona Leste, plantou uma árvore, instalou uma lixeira e visitou o terminal de ônibus de Cidade Tiradentes.

As iniciativas remetem ao primeiro dia de gestão do agora ex-prefeito João Doria, que lançou o programa Cidade Linda. Sem usar os antigos logos e sem o nome do projeto, Bruno não se vestiu de gari – marca do antecessor-, mas colocou uma luva especial para fixar ao poste a abraçadeira que sustenta uma lixeira.



Neto do ex-governador tucano Mario Covas, ele assume o posto para que Doria possa se candidatar ao governo do Estado de São Paulo.



As principais promessas do ex-prefeito ficarão agora nas mãos de Bruno Covas, como a de emplacar uma série de concessões e privatizações e a de fazer a reforma da previdência municipal.



de equipamentos públicos