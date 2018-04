Universitários realizam mutirão para auxiliar refugiados venezuelanos

Um mutirão de saúde atendeu 60 dos 161 venezuelanos recém-chegados a capital paulista e estão abrigados em espaços da prefeitura. A ação é fruto de uma parceria das secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e de Saúde com a faculdade Uninove.

Durante o mutirão, os alunos dos cursos de medicina, odontologia, enfermagem, psicologia, serviço social e estética, supervisionados por seus professores, atenderam os imigrantes e promoveram os encaminhamentos para tratamentos necessários.

Os refugiados também contaram com a consultoria dos alunos dos cursos de gestão financeira, para noções gerais sobre a economia brasileira, dicas sobre conversão da moeda (Bolívar em Real) e abertura de conta corrente.





Os alunos do curso de recursos humanos ofertaram orientações relacionadas ao ingresso no mercado de trabalho brasileiro, como elaboração de currículos.

"Nós estamos trabalhando com toda a questão da documentação. Eles já estão com seus CPFs e Carteiras de Trabalho e há o interesse de empresas em inserir essas pessoas no mercado de trabalho", afirma o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Filipe Sabará.