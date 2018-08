Mutirão por emprego gera fila no centro de São Paulo

A ação continuará nos próximos dias. Serão distribuídas 1,8 mil senhas diariamente. Os interessados devem comparecer à sede do Sindicato dos Comerciários, rua Formosa, 99, no Vale do Anhangabaú, na região central.



No mês passado, mais de 5 mil pessoas disputaram 1,8 mil vagas em seleção semelhante.

Um mutirão por emprego no centro de São Paulo gera uma fila de mais de 6 mil pessoas na manhã desta segunda-feira (6). O evento organizado por sindicatos oferece cerca de quatro mil vagas.De acordo com os organizadores, 26 empresas estão cadastradas no mutirão que dispõe de oportunidades a vendedores, motoristas, telefonistas, área de telemarketing, entre outras.