1º Mutirão do Nome Social no Título de Eleitor

Durante o próximo domingo (6) qualquer travesti ou pessoa trans poderá ter o nome social no título de eleitor

Agora travestir, mulheres e homens trans que desejarem incluir o nome social no título de eleitor terão o próximo domingo (6) para realizar a emissão do documento.



O Mutirão do Nome Social no Título de Eleitor é uma parceria do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) e SMDHC (Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania) por meio da Coordenação de Políticas para LGBTI e tem como objetivo facilitar o acesso das pessoas trans ao processo de inclusão do nome social no título eleitoral.



O evento atenderá a qualquer pessoa travesti ou trans que apresentar os documentos solicitados de acordo com cada caso.



Serviço:

Mutirão do Nome Social no Título de Eleitor

Dia 06/05 das 13h às 17h

Posto de Atendimento Anhangabaú

Rua Dr. Falcão Filho, nº 121

Anhangabaú, São Paulo - SP