Museu do Futebol ganha espaço para se sentir na Rússia

Entre os dias 31 de maio e 3 de junho os visitantes do Museu do Futebol, localizado na Praça Charles Miller, no Pacaembu, poderão viver a experiência de visitar uma suíte no país anfitrião da Copa do Mundo 2018, a Rússia.A montagem tem como objetivo unir as duas maiores paixões do brasileiro: futebol e viagens, além de mostrar um pouco da cultura russa e dar aos visitantes um pouco do clima do torneio mundial.O ambiente também possui um passeio com equipamento de realidade virtual, que visitará monumentos e estádios de futebol russos, além da vista de cima de uma série de cidades do país, incluindo a capital Moscou.A visita é gratuita e estará aberta nos horários de funcionamento do museu, das 9h às 18h.