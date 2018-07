Museu da Língua Portuguesa completa restauração de cobertura

Local foi alvo de um incêndio em dezembro de 2015 e, desde então, passa por reforma

A obra de cobertura no Museu da Língua Portuguesa, localizado na estação da Luz, no centro, é finalizada na quarta-feira (18).



O telhado contém cerca de 90 toneladas de madeira certificada, vindas direto da Amazônia. A original era de peroba rosa, porém esta não é mais encontrada legalmente no mercado.



O prédio histórico foi alvo de um incêndio em dezembro de 2015 e, desde então, vem passando por uma restauração.

Além da cobertura, estão finalizadas as obras de restauração da fachada e das portas e janelas.



A previsão é que as obras sejam conluídas e o museu seja reaberto no segundo semestre de 2019.