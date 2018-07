Mulher que deu à luz e morreu após acidente é identificada

Entretanto, ainda é necessária uma autorização judicial para que os familiares possam levar o bebê para casa. A criança é uma menina e está internada em uma unidade de cuidados intensivos intermediários de um hospital na região do Vale do Ribeira, mas está fora de risco.



Acidente



O tombamento do caminhão aconteceu próximo ao km 527, na cidade de Cajati. As tábuas de madeira que eram transportadas pelo veículo caíram na passageira, o que teria obrigado o nascimento do bebê. A menina foi encontrada pelas equipes de emergência da concessionária da rodovia.



O motorista do caminhão também precisou ser internado, mas já recebeu alta médica. Para a polícia, ele disse que não conhecia Ingrid e que deu carona para ela em um posto de combustível ainda em São José dos Pinhais.

