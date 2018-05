Mulher morre após carro cair no rio Tamanduateí

Veículo em que ela estava fugia de uma perseguição policial

Uma mulher morreu após o carro em que ela estava cair no rio Tamanduateí, na avenida dos Estados, na manhã desta segunda-feira (21). O acidente aconteceu durante uma perseguição policial.



De acordo com a Polícia Militar, um outro homem, que dirigia o carro, foi resgatado e levado para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A identidade deles e o estado de saúde do motorista não foram divulgados.



O veículo em que o casal estava era roubado e foi identificado ao passar por um radar na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste. Os agentes de segurança sinalizaram para o carro parar, mas o motorista acelerou e perdeu o controle, caindo no rio.



O acidente aconteceu na avenida dos Estados, na altura da avenida Tiradentes, sentido Ipiranga. Quatro faixas da pista no sentido Santana, na zona norte, chegaram a ser interditadas.



O veículo foi retirado do rio e foi levado para passar por uma perícia.