Mulher é presa por roubar e matar homem durante jogo do Brasil na Copa

Uma mulher foi presa acusada de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela" em um homem durante o jogo entre Brasil e Sérvia, da Copa do Mundo, em um bar no centro de São Paulo. Vanuzia Alves Santos foi detida na última quarta-feira (11), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, acusada de latrocínio (roubo seguido de morte).



A Polícia Civil investiga a participação de mais três pessoas no crime, que consiste em dopar uma pessoa até que ela perca a consciência com o intuito de roubar os seus pertences.



No caso, Vanuzia é investigada por dopar e matar Edivaldo Melania, de 45 anos no dia 27 de junho. Após o jogo, a vítima não voltou para casa. Seu corpo foi encontrado em uma calçada com sinais de violência. O Instituto Médico Legal (IML) identificou a identidade do homem através das suas digitais.

As investigações ainda não concluíram se a vítima morreu devido a oversode de tranquilizante ou por algum tipo de violência física.