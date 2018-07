Mulher é presa com 2kg de cocaína amarrado nas pernas

Relacionado PRF encontra mala com 20kg de maconha em bagageiro de ônibus PF faz ação contra tráfico internacional de drogas em 5 estados A mulher foi encaminhada ao presídio feminino de São Paulo onde permanecerá à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas.

A Polícia Federal prendeu uma mulher, de 39 anos, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, com dois quilos de cocaína amarrado nas pernas.A passageira veio de um voo do Rio de Janeiro no último sábado (14) e fez conexão em São Paulo para seguir à Angola, na África.De acordo com a polícia, agentes suspeitaram das respostas dadas por ela e foi realizada busca pessoal.