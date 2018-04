Mulher é feita refém em ponto de ônibus na av. Paulista

Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) negociou a libertação da vítima e, por volta das 12h58, a suspeita soltou a faca e liberou a refém.



Uma mulher fez outra refém com uma faca em um ponto de ônibus da avenida Paulista, na altura do número 900. A polícia chegou ao local por volta das 12h15, após uma testemunha ligar para o 190 afirmando ter visto duas pessoas brigando no local.Segundo a Polícia Militar, a agressora tem problemas mentais. O

"A mulher que estava sob ameaça estava assustada, mas parecia que estava mantendo o controle. No momento que foi liberada, ela correu e começou a chorar desesperadamente" disse uma testemunha ao Destak.

Durante a negociação, o ponto de ônibus, localizado no sentido Consolação, foi bloqueado devido a quantidade de pessoas ao redor, acompanhando o caso.